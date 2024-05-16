Пекин, 16 мая, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 16 мая в Пекине, что вечером во время неформальной встречи обсудит с председателем Си Цзиньпином ситуацию на Украине.

Известия/Тарас Петренко

«Мы договорились с председателем Си Цзиньпином подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса», — сказал Путин.

Президент выразил признательность китайским партнёрам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию украинского кризиса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889195" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина теплый прием

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 мая заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят на переговорах в Пекине вопрос украинского кризиса. Представитель Кремля отметил, что Москва приветствует инициативы Пекина по урегулированию проблемы.

По итогам подписания совместного заявления об углублении стратегического партнёрства Путин заявил, что обсудил с Си Цзиньпином координацию действий на международной арене.

Помощник Путина Юрий Ушаков 14 мая в преддверии его визита в Китай заявил, что в Пекине понимают, что обсуждать что-то по Украине без России и контрпродуктивно, и бессмысленно.