Путин обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Пекин, 16 мая, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 16 мая в Пекине, что вечером во время неформальной встречи обсудит с председателем Си Цзиньпином ситуацию на Украине.
«Мы договорились с председателем Си Цзиньпином подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса», — сказал Путин.
Президент выразил признательность китайским партнёрам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию украинского кризиса.
Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 мая заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят на переговорах в Пекине вопрос украинского кризиса. Представитель Кремля отметил, что Москва приветствует инициативы Пекина по урегулированию проблемы.
По итогам подписания совместного заявления об углублении стратегического партнёрства Путин заявил, что обсудил с Си Цзиньпином координацию действий на международной арене.
Помощник Путина Юрий Ушаков 14 мая в преддверии его визита в Китай заявил, что в Пекине понимают, что обсуждать что-то по Украине без России и контрпродуктивно, и бессмысленно.