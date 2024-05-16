Пекин, 16 мая, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил координацию стран на международной арене.

РИА Новости/Михаил Климентьев

«С удовлетворением констатировали интенсивность диалога в сфере политики, безопасности, высокую поступательную динамику экономических обменов, расширение гуманитарных контактов, эффективную координацию на международной арене», — заявил российский лидер по итогам российско-китайских переговоров.

Глава государства добавил, что в тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере также обсудили состояние и перспективы двусторонних связей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит Путина в Китай. В Доме народных собраний в Пекине прошла встреча лидеров России и Китая. Затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе. Обсуждались вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. В Китае глава государства пробудет два дня.

Лидеры двух стран подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Переговоры политиков длились 2,5 часа.

Путин отмечал, что отношения России и КНР не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Как подчеркнул глава российского государства, Россия и Китай придерживаются принципов справедливости и отражающего многополярные реалии демократического миропорядка.