Москва, 16 мая, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом 16 мая в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ТАСС/Tomas Tkacik/SOPA Images via ZUMA Press Wire Роберт Фицо

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это большая трагедия.

«Мы самым решительным образом осуждаем это нападение и считаем его абсолютно неприемлемым», ― указал Песков.

Он выразил надежду на то, что Фицо поправится как можно быстрее, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что Словакия не обращалась с просьбой о помощи в расследовании покушения. Но в Кремле слышали заявление главы МВД Словакии, что нападение может иметь политический характер.

Как сообщало ИА Регнум, на Фицо напали 15 мая в городе Гандлове во время встречи политика с местными жителями. Мужчина, стоявший в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку доставили в больницу в Братиславе на вертолёте.

Врачи успешно прооперировали премьера Словакии после покушения. Злоумышленник ранил его в живот, таз и повредил палец. Операция длилась почти четыре часа. После хирургического вмешательства политика ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение суток.

Нападавшего задержали. Стрелявшим, предположительно, оказался 71-летний сторонник либеральной прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Действующий президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила задержание, но не назвала имени подозреваемого в покушении.

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток заявил, что покушение на Фицо произошло по политическим мотивам. По его словам, злоумышленник мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов в стране, второй тур которых прошёл 6 апреля.

Фицо выступал за восстановление дружеских отношений с Россией, за что его в европейских СМИ называли пророссийским политиком. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что главу правительства попытались убить из-за его политических взглядов.

Лидер прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимечка заявил, что человек, совершивший покушение на премьер-министра, не связан с их движением.

Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи с покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.