Москва, 15 мая, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом 15 мая заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

IMAGO/Christian Spicker /www. imago-images.de /Global Look Press Роберт Фицо

«Мы решительно осуждаем нападение и желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Фицо», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что в России знают Фицо как друга и как человека, который в переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения, нередко не совпадающую с западным мейнстримом.

«Вот это те официальные слова, которые я хотела бы сказать от имени Министерства иностранных дел», — добавила Захарова.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, на Фицо совершили покушение 15 мая в городе Гандлове после заседания кабмина, когда он вышел к общественности. Выстрелы прозвучали вскоре после того, как кто-то крикнул политику: «Робо, иди сюда». После этого Фицо упал на землю. Момент покушения попал на видео.

Раненого Фицо доставили в больницу Братиславы на вертолёте. Его состояние оценивается как очень тяжёлое. По данным СМИ, у политика произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Ранее он открыто выражал ненависть к Фицо в соцсетях.

Фицо неоднократно осуждал санкции против России, отмечая, что они вредят жителям Словакии. Он высказал в одном из своих выступлений мнение о том, что Москва не заинтересована в третьей мировой войне. По словам премьер-министра, украинский конфликт можно было погасить в самом начале. Политик также заявлял, что не поддержит вступление Украины в НАТО. В апреле 2024 года Фицо отметил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях с Россией.