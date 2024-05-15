Москва, 16 мая, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Правительство России пока не приняло решения по вопросу о повышении ставки по ипотеке для семей с детьми старше шести лет, сообщили 15 мая в пресс-службе Минфина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Решение о повышении ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет правительством РФ не принималось», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В министерстве также уточнили: в настоящее время эту тему обсуждают с экспертами и другими органами власти. Ставка по семейной ипотеке составляет сейчас 6% годовых.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает за завершение программ льготной ипотеки на новостройки летом 2024 года. 1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года.

22 апреля «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минфину РФ, российские власти обсуждают идею повысить до 12% ставку по ипотеке для семей с детьми старше шести лет. Такое изменение может вступить в силу уже 1 июля. 26 апреля заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заверил, что семейную ипотеку точно продлят, особенно для семей с детьми младше шести лет.