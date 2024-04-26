Москва, 26 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Семейную ипотеку точно продлят, особенно для семей с детьми младше шести лет. Об этом 26 апреля сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Семейная ипотека точно будет продлена, как минимум для семей с детьми младше шести лет. Это поручение президента, мы его будем чётко исполнять», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года. О необходимости продолжить действие этой программы глава государства заявил в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года.

Минфин 4 марта объявил, что на продление программы семейной ипотеки до 2030 года потребуется выделить из федерального бюджета 1,5 трлн рублей. В ведомстве уточнили, что окончательные расходы будут зависеть от изменения ключевой ставки.

Вместе с тем близкие к Минфину источники утверждают, что российские власти рассматривают идею повысить до 12% ставку по ипотеке для семей с детьми старше шести лет. Отмечалось, что такой шаг якобы позволит избежать случаев, когда заёмщики покупают недвижимость для инвестиций.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 22 марта проинформировала, что регулятор выступает за завершение программ льготной ипотеки на новостройки уже этим летом. При этом адресная, в том числе семейная ипотека должна остаться.