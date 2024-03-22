Москва, 22 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Банк России выступает за завершение программ льготной ипотеки на новостройки этим летом, сообщила 22 марта председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Широкая безадресная программа должна исчерпать своё действие летом. И не возобновляться. А адресную программу мы всегда поддерживали», — заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина однако выступила за сохранение адресных льготных ипотечных программ для конкретных категорий заёмщиков.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2023 года Набиуллина отметила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия. По её словам, они разгоняют цены на жильё.

Глава ЦБ в декабре 2023 года поддержала меры правительства по уточнению параметров льготной ипотеки. Набиуллина отметила, что на рынке ипотеки есть риск «перегрева». Доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании растёт, уточнила она.

В ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря президент Владимир Путин заявил, что льготную программу «Семейная ипотека» в России следует продлить. Он напомнил, что семейная ипотека скоро заканчивается. Она действует только до июля 2024 года. Глава государства также призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жильё в новых регионах России.