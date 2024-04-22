Москва, 22 апреля, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Российские власти обсуждают идею повысить до 12% ставку по ипотеке для семей с детьми старше шести лет, сообщили 22 апреля «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минфину РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Соответствующее изменение может вступить в силу уже 1 июля. Отмечается, что такой шаг якобы позволит избежать случаев, когда заёмщики покупают недвижимость для инвестиций.

В случае принятия указанного решения в стране снизится доля субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке. Один из источников заявил «Известиям», что, по замыслу авторов, такой режим должен продлиться весь оставшийся срок действия семейной ипотеки, то есть до 2030 года.

Представители Минфина в свою очередь подчеркнули, что окончательные предложения ещё не выработаны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года. О необходимости продолжить действие этой программы глава государства заявил в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года.

Минфин объявил, что на продление программы семейной ипотеки до 2030 года потребуется выделить из федерального бюджета 1,5 трлн рублей. В ведомстве уточнили, что окончательные расходы по программе «Семейная ипотека» будут зависеть от изменения ключевой ставки.

22 марта председатель Центробанка Эльвира Набиуллина проинформировала, что Банк России выступает за завершение программ льготной ипотеки на новостройки уже этим летом. При этом адресная, в том числе семейная ипотека, должна остаться.