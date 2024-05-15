Севастополь, 15 мая, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку Вооружённых сил Украины на Севастополь, повреждений инфраструктуры, по предварительной информации, не зафиксировано. Об этом вечером 15 мая сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе объявили около 22:55 мск, в 23:15 мск его отменили. По словам главы региона, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, было уничтожено несколько воздушных целей.

В ночь на 15 мая Вооружённые силы Украины предприняли попытку совершить массированную атаку на Севастополь. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в акватории и в районе аэродрома «Бельбек» несколько ракет. Позднее в Министерстве обороны России уточнили, что силы ПВО сбили над территорией Крыма десять оперативно-тактических ракет ATACMS.

Как передавало ИА Регнум, в среду вечером ВСУ также попытались атаковать Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинские дроны атаковали сёла Цаповка в Борисовском районе и Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Грайворонском районе. Как сообщили в Министерстве обороны, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства. В результате обстрелов никто не пострадал.