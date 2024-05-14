Севастополь, 15 мая, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Российские военные, согласно предварительным данным, уничтожили несколько ракет над акваторией возле Севастополя и в районе аэродрома «Бельбек», сообщил 15 мая глава города Михаил Развожаев.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

Ранее он проинформировал, что в населённом пункте задействовали систему противовоздушной обороны (ПВО), чтобы отразить атаку воздушных целей.

«По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Развожаев также отметил, что в районе села Полюшко началось возгорание из-за упавших осколков. Пожар удалось ликвидировать. Глава города подчеркнул, что повреждений гражданской инфраструктуры не выявлено.

Он также призвал население не фиксировать на видео работу ПВО и не распространить подобные ролики.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 мая над территорией Белгородской области сбили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник.

Ночью 14 мая российские военные уничтожили несколько воздушных целей, которые были направлены ВСУ в сторону Белгорода. Из-за действий украинских войск пострадала женщина, которая получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Её госпитализировали.

Днём 14 мая Минобороны РФ проинформировало о дроне ВСУ, о сбитом в Белгороде.