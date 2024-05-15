Белгород, 15 мая, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области две управляемые авиационные бомбы «Хаммер» французского производства, которые применила украинская армия. Об этом 15 мая сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО две управляемые авиационные бомбы уничтожены над территорией Белгородской области», — написало ведомство в своём Telegram-канале.

Минобороны уточнило, что военные пресекли атаки с 20:00 до 20:30 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 15 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что на подлёте к Белгороду средства ПВО России сбили несколько воздушных целей. Он добавил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ по частному жилому дому в посёлке Дубовое в Белгородском районе два человека получили ранения.

Позже Минобороны обнародовало информацию о том, что в небе над регионом военные уничтожили две противорадиолокационные ракеты (ПРР) «Харм», две управляемые авиационные бомбы (УАБ) «Хаммер», два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и девять беспилотников.