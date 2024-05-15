Грайворонский район, Белгородская область, 15 мая, 2024, 22:16 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали три села в Белгородской области. Об этом в среду вечером, 15 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. Во всех случаях обошлось без пострадавших», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что под обстрел попали Цаповка в Борисовском районе и Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.

В результате атаки со стороны ВСУ повреждения получили три частных жилых домовладения, три автомобиля, а также объекты на территории сельскохозяйственного предприятия в Цаповке.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 мая в небе над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив на подлёте к городу несколько воздушных целей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадали два человека в посёлке Дубовое.

12 мая Вооружённые силы Украины обстреляли Белгород, применив ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. Ракетный удар частично разрушил жилой дом, где полностью обрушился подъезд, погибли 17 человек. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник позднее заявил, что Совет Безопасности Организации Объединённых Наций 20 мая по инициативе России проведёт заседание, посвящённое обстрелам Белгорода украинскими войсками.