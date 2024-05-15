Севастополь, 15 мая, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Средства противовоздушной противовоздушной обороны (ПВО) России сбили несколько воздушных целей в небе над Севастополем, сообщил 15 мая глава города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что все службы находятся в состояние боевой готовности. Глава города рекомендовал жителям оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

Он также добавил, что в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 мая российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Развожаев написал, что они сбили несколько ракет в акватории и в районе аэродрома «Бельбек».

Министерство обороны России в свою очередь проинформировало о том, что ночью 15 мая силы ПВО уничтожили над территорией Крыма десять оперативно-тактических ракет ATACMS.

Губернатор Севастополя предупредил, что после падения фрагментов сбитых ракет остались несдетонировавшие суббоеприпасы М74. Развожаев призвал население ни в коем случае не поднимать их с земли.