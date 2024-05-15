Симферополь, 15 мая, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 15 мая сбила над территорией Крыма десять оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, над Белгородской областью удалось сбить две противорадиолокационная ракеты (ПРР) «Харм», две управляемые авиационные бомбы (УАБ) «Хаммер», два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ещё пять дронов и три беспилотника были обезврежены соответственно над Курской и Брянской областями.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 15 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что российские военнослужащие отразили массированную атаку на город. Они смогли сбить несколько ракет в акватории и в районе аэродрома «Бельбек».

Упавшие фрагменты вызвали возгорание в районе села Полюшко. Пожар ликвидирован. Развожаев также предупредил, что после падения обломков возможно обнаружение частей, которые не сдетонировали.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также проинформировал, что в ночь на 15 мая над Белгородом и Белгородским районом силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Вместе с тем один из снарядов, выпущенных ВСУ, попал по частному жилому дому в посёлке Дубовое Белгородского района. В результате случившегося пострадали два человека.

Кроме того, в указанном населённом пункте получили повреждения семь частных жилых домовладений, два автомобиля и линия электропередачи.