Граждане России не хотят и не собираются уезжать из страны. Об этом говорят результаты свежего социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Ключевым в нём был вопрос о желании эмигрировать.

Иван Шилов ИА Регнум

«Абсолютное большинство россиян не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства (93%), в то время как доля желающих эмигрировать из страны достигла минимума за всё время мониторинга (с 1991 года), составив только 5%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

За время исследования, с 4 марта, по телефону опросили 1600 совершеннолетних россиян.

Отмечается, что пик миграционных настроений в стране был в 2019–2021 годах, когда переезжать на ПМЖ хотели 17%. В 2022–2023 годах об этом заявляли 9% и 10% соответственно. А в 1991 году об отъезде думали 16% граждан.

Примечательно, что процент потенциальных эмигрантов снизился и среди молодёжи. В возрастной группе 18–24 года — 18%, в группе 24–35 лет — 15% (в прошлом году цифры были около 24% и 29% соответственно).

Наверняка на молодёжь повлияла позиция родителей. В прошлогоднем исследовании того же ВЦИОМ 83% опрошенных ответили, что не хотят, чтобы их дети уехали жить за рубеж. 71% — против обучения детей за границей.

Свежий опрос показал еще одну рекордную цифру: 64% респондентов придерживаются точки зрения «надо жить в той стране, где ты вырос и получил образование». Для сравнения, в 2021 году более 50% граждан России полагали, что «надо жить в той стране, где тебе будет хорошо».

Результаты в целом подтверждают итоги другого, мартовского, исследования ВЦИОМ, определявшего уровень патриотизма в России. Сообщалось, что патриотами себя считают 94% наших сограждан, в том числе безусловными патриотами — 62%: максимум за весь период наблюдений.

Две большие разницы

Хотеть уехать и действительно эмигрировать — совершенно разные вещи, говорит ИА Регнум политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Для многих желающих покинуть Россию релокация остаётся абстрактным понятием, никаких практических шагов люди не делают, отмечает политолог. Есть масса барьеров: инерция, язык, финансы. Но помечтать не вредно.

Макаркин назвал три фактора, затрудняющих сегодня эмиграцию для граждан России.

Во-первых, Запад фактически закрылся от России. Во-вторых, на том же Западе есть проблемы с трудоустройством. В-третьих, Россия и Запад всё дальше расходятся не только в политическом, но и в культурном плане.

«На месте старой Европы появилась Европа новая, которая у многих россиян ассоциируется с однополыми браками, с мигрантами.

Образ уютной, комфортной Европы уходит, заменяется другим, вызывающим гораздо меньше положительных эмоций. Многие люди просто не хотят там жить», — сказал эксперт.

В то же время, считает он, часть российской молодёжи по-прежнему планирует жить в Юго-Восточной Азии. Но с учётом того, что курс рубля уже не позволяет спокойно сдавать квартиру в Москве и жить на эти деньги, например в Таиланде, эти настроения тоже сходят на нет.

Дома лучше

В условиях внешнего давления на Россию общество консолидировалось, люди объединяются, хотят жить и работать в нашей стране, комментирует результаты опроса ВЦИОМ доцент Финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Люди видят, что в России много возможностей для самореализации и достойного заработка, отмечает Данилин в беседе с ИА Регнум. В стране действует целый ряд проектов кадрового потенциала, постоянно появляются новые вакансии.

Кроме того, пример образа жизни релокантов оказался негативным, уверен эксперт: «Они никому там не нужны и перебиваются с хлеба на воду, если только не предают Родину».

А в условиях, когда в странах Запада ухудшается экономическое положение, западный образ жизни перестаёт быть приманкой.

Сейчас многие уезжавшие из страны в течение минувших двух лет уже вернулись, рассказывает ИА Регнум профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Эти люди не смогли устроиться в новых странах: не нашли работу, а деньги имеют свойство быстро заканчиваться.

«Людям, которые уезжают в другую страну, обычно у себя дома что-то не нравится. Они думают, что там будет лучше. Но ситуацию здесь они знают лучше. А когда там они оказываются в не слишком подходящей для них ситуации, то понимают, что здесь им было лучше — и возвращаются домой», — сказал Синельников.