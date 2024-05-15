Харьков, Украина, 15 мая, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины перебросило элитную штурмовую бригаду национальной полиции «Лють» из-под Часова Яра в район Волчанска в Харьковской области. Об этом 15 мая сообщили в российских силовых структурах.

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«Бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление», — приводит слова источника «Газета.Ru».

Кроме того, ВСУ начали переброску военнослужащих учебных частей и центров из-под подконтрольного киевскому режиму Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и Днепропетровска и Гвардейского в Днепропетровской области. Всего было направлено до шести колонн техники.

В самой же Харьковской области украинское командование начало снимать сотрудников правоохранительных органов с блокпостов и направлять их и членов бригад территориальной обороны к Волчанску и Липцам, в районе которых продолжаются боевые действия.

Как передавало ИА Регнум, в период с 11 мая российские военные в ходе активных наступательных действий в Харьковской области освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью, а также населённые пункты Гатище, Красное, Морхоовец и Олейниково, впоследствии улучшив тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.

На фоне продвижения ВС России глава киевского режима Владимир Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений. 13 мая командование украинских войск направило резервы и дополнительные вооружения. Несмотря на это, позднее в генеральном штабе ВСУ заявили, что подразделения украинских войск оставили позиции в селе Лукьяницы и отступили в районе Волчанска вследствие огневых и штурмовых действий подразделения Вооружённых сил России.

15 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные из состава группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны украинских войск в Харьковской области, освободив населённые пункты Глубокое и Лукьянцы. Кроме того, ВС России нанесли удары по позициям противника под Волчанском и Липцами и в районе сёл Журавка и Гранов.