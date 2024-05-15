Москва, 15 мая, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись вглубь обороны украинской армии в Харьковской области. Об этом 15 мая на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», ― доложил военный.

Кроме того, российские подразделения нанесли удары по позициям 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах Журавки, Гранова, Липцов и Волчанска.

Украинские военные пытались атаковать в районах Глубокого и Старицы, но безуспешно. Три контратаки российские военные отбили.

Анна Рыжкова ИА Регнум

За прошедшие сутки в зоне действия группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 125 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, боевые машины РСЗО «Ольха», Vampire чешского производства, а также две гаубицы Д-30 калибра 122 мм и противотанковую пушку «Рапира» калибра 100 мм.

Положение по переднему краю также улучшили подразделения группировки войск «Запад». Они нанесли удары по формированиям 14-й, 44-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Петропавловки в Харьковской области, Стельмаховки и Надии в ЛНР. Российские военные отразили десять контратак украинских военных в районах Макеевки и Новоегоровки в ЛНР.

ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», гаубицы М198 американского производства и Д-20, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» калибра 122 мм, а также орудие М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 22-й, 33-й, 54-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Невельского, Красногоровки, Георгиевки в ДНР и Белогоровки в ЛНР.

Потери украинской армии превысили 510 военнослужащих. Также ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, десять автомобилей, две гаубицы М777 и М198 производства США, буксируемую гаубицу FН-70 и орудие L-119 производства Великобритании, пушку «Гиацинт-С», четыре гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, на этом направлении российские силы уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Конашенков добавил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Они отразили шесть контратак и нанесли удары по позициям украинской армии в районе Новгородского, Майорска, Семеновки и Уманского а ДНР. Потери ВСУ за сутки составили до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, пять автомобилей, три гаубицы и орудие М119.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за сутки 13 мая успешно действовали в Харьковской области. Военные группировки войск «Запад» нанесли удары по ВСУ и отразили пять контратак.

Кроме того, военные группировки войск «Север» освободили в Харьковской области село Бугроватка, продвинувшись в глубину обороны украинской армии. Они нанесли удары по ВСУ в районах Липцов, Волчанска, а также села Веселого.

Штурмовик с позывным Вин 15 мая сообщил, что российские сапёры помешали украинским военным взорвать дамбу в Харьковской области, которую при отступлении заминировали украинские бойцы. Он добавил, что ВСУ не успели произвести подрыв. Они бежали в сторону села Липцы. Российские военные разминировали объект.

Председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в тот же день сообщил о том, что украинская армия начала перебрасывать на харьковское направление танки Leopard, стараясь спасти ситуацию.