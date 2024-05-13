Харьков, Украина, 14 мая, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал Харьковскую область одним из «наиболее горячих» направлений на фоне продвижения Вооружённых сил России. Об этом он заявил 13 мая после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и главой минобороны Рустемом Умеровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Заслушал доклады главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее горячо сейчас. Харьковская область — продолжаются наши контрударные действия… Направление усилено», — указал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, наиболее сложная для украинских войск ситуация сложилась как в районе Волчанска, так и в целом в приграничных районах Харьковской области.

Ранее начальник генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич в интервью изданию УНИАН заявил, что украинское командование в связи с продвижением российских военных в Харьковской области направило резервы и дополнительные вооружения.

По данным The New York Times, командиры украинских подразделений начали обвинять друг друга в провале обороны в Харьковской области. Также ситуацию усугубляют истощённость подразделений, измотанность военных и острый дефицит боеприпасов. Кроме того, в ВСУ заявили, что одной из главных причин сложившейся ситуации стало отсутствие необходимых укреплений, в том числе фортификационных сооружений и минных заграждений на первом линии обороны, что стало следствием повсеместной коррупции и воровства.

12 мая Зеленский заявил, что несколько харьковский сёл, находившихся в серой зоне, фактически стали местом ведения боевых действий — бои продолжаются на значительной части пограничной территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области. На следующий же день ВС РФ продвинулись вглубь украинской обороны, освободив населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 13 мая Конашенков сообщил, что российские военнослужащие улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого. За трое суток украинские войска потеряли до 520 человек личного состава, четыре танка, пять боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня и другие вооружения.