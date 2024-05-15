Москва, 15 мая, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации нанесли по ВСУ удары в Харьковской области в районе Волчанская и сёл Журавка, Гранов и Липцы, 15 мая сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он сообщил, что в Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» освободили посёлок Глубокое и село Лукьянцы.

«Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Он отметил, что ВС России в районе Глубокого и села Старица отразили три контратаки ВСУ. Украинская армия потеряла 125 военных.

Также ВСУ потеряли три танка, три БМП, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха» калибра 300 мм, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства калибра 122 мм, две гаубицы Д-30 122 мм и противотанковую пушку «Рапира» калибра 100 мм.

Официальный представитель Минобороны также сообщил, что российские военные полностью освободили село Работино в Запорожской области. При этом украинская армия потеряла 25 военных и гаубицу М777 американского производства калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая российский военный, штурмовик с позывным Вин рассказал, что бойцы ВСУ в Харьковской области вынуждены были спасаться бегством. Они заминировали дамбу и собирались взорвать её, но не успели, спешно отступив в направлении Липцов.