Харьков, Украина, 14 мая, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Командование украинских войск направило в Харьковскую область резервы в связи с продвижением Вооружённых сил России на данном направлении. Об этом в понедельник, 13 мая, заявил начальник генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Оперативно реагируем на перемещение войск (Вооружённых сил России. — Прим ред.) и привлекаем резервы», — приводит его слова украинское издание УНИАН.

По словам Баргилевича, направленные в Харьковскую области резервы ВСУ были подготовлены в течение двух месяцев. Также генштаб украинских войск выделил на данное направление дополнительные вооружения.

Ранее в ВСУ заявили, что одной из главных причин проблем с обороной в Харьковской области стало отсутствие необходимых укреплений — на первой линии обороны не было организовано ни фортификационных сооружений, ни минных заграждений. По словам украинского офицера Дениса Ярославского, отсутствие укреплений стало следствием умышленного саботажа и повсеместного воровства и коррупции.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил об освобождении российскими военными Борисовки, Огурцово, Плетенёвки, Пыльной и Стрелечьей в Харьковской области. На следующий же день ВС РФ продвинулись вглубь украинской обороны, освободив населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 13 мая Конашенков сообщил, что российские военнослужащие улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого. За трое суток украинские войска потеряли до 520 человек личного состава, четыре танка, пять боевых бронированных машин, а также машины РСЗО, артиллерийские орудия и другую технику.