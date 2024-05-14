Москва, 14 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании 14 мая одобрил закон, запрещающий иностранным агентам баллотироваться на выборах всех уровней, быть доверенными лицами и наблюдателями.

Дарья Антонова ИА Регнум

Согласно закону, кандидат обязан прекратить статус иноагента к моменту представления документов, необходимых для регистрации на выборах. Речь идёт о выборах в федеральные и региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления.

Кроме того, гражданин должен предоставить уведомление Минюста об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда. Такой порядок действует, если в заявлении о согласии баллотироваться были указаны сведения о том, что он включён в реестр иноагентов.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Госдума приняла поправки, которые запрещают иноагентам быть кандидатами на выборах всех уровней. Согласно поправкам, им также запрещается быть доверенными лицами кандидатов на выборах всех уровней.

3 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах всех уровней в России кандидатам со статусом иностранного агента. Поправки предполагают, что кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации прекратить статус иностранного агента.