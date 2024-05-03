Москва, 3 мая, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах всех уровней в России кандидатам со статусом иностранного агента. Решение комитета 3 мая опубликовали в электронной базе парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В поправках предлагается дополнить закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» нормой, согласно которой «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента».

Отмечается, что имеются в виду выборы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов России, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Комитет также одобрил поправки, согласно которым лица со статусом иноагента не могут наблюдать на выборах всех уровней в России.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти. Документ предлагает лишить объявленных иноагентами граждан права избираться в федеральные и региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления.

В конце марта Минюст сообщил, что сейчас у иноагентов есть право участвовать в выборах в качестве кандидатов, однако им необходимо соблюдать наложенные на них законодательством ограничения. В ведомстве уточнили, что на данный момент в предоставляемом в ЦИК заявлении необходимо указывать сведения об этом.