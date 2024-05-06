Москва, 6 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Государственная дума России приняла поправки, которые запрещают иностранным агентам быть кандидатами на выборах всех уровней. Поправки были приняты во втором чтении единогласно.

Petrov Sergey/Global Look Press

Согласно поправкам к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», иноагентам также запрещается быть доверенными лицами кандидатов на выборах всех уровней.

Кроме того, в федеральном законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», с новыми поправками устанавливается прямой запрет иноагентам замещать выборные должности.

Согласно действующему законодательству, иностранные агенты имеют право быть избранными, однако им запрещается занимать назначаемые должности в органах публичной власти, быть государственными служащими, а также членами избиркомов.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах всех уровней в России кандидатам со статусом иностранного агента.

Поправки предполагают, что кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента.

Отмечается, что имеются в виду выборы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов России, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.