Братислава, 15 мая, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Словацкая полиция задержала злоумышленника, совершившего покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом 15 мая заявил президент республики Зузана Чапутова в ходе обращения.

«Полиция задержала нападавшего и предоставит информацию, когда это будет возможно», — сказала она.

Чапутова попросила общественность воздержаться от поспешных выводов и дождаться информации от правоохранителей. Она подчеркнула, что самое главное сейчас — восстановление премьера.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на премьера Словакии совершили покушение 15 мая после заседания кабмина, когда Фицо вышел к общественности. Выстрелы прозвучали вскоре после того, как кто-то крикнул политику: «Робо, иди сюда». После этого Фицо упал на землю. Раненого доставили в больницу Братиславы на вертолёте. Его состояние оценивается как очень тяжёлое.

Нападавшего на политика задержали. Как пишут СМИ, в премьера стрелял 71-летний мужчина из города Левице. О мотивах стрелявшего пока не сообщалось.

По данным Plus7Dni, злоумышленником оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Ранее он открыто выражал ненависть к Фицо в соцсетях.

Избранный президент Словакии Петер Пеллегринизаявил, что прервал зарубежную поездку и возвращается в Братиславу из-за покушения на премтер-министра.

Роберт Фицо, ещё находясь в оппозиции, выступал против поставок оружия Украине. После его прихода к власти правительство в ноябре 2023 года заблокировало выделение военной помощи киевскому режиму на €40,3 млн. Он заявлял, что военная помощь Запада Украине не имеет смысла и ведёт лишь к увеличению числа жертв конфликта.

Политик также заявлял, что не поддержит вступление Украины в НАТО. В апреле 2024 года Фицо отметил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях с Россией.