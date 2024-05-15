Братислава, 15 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини прервал зарубежную поездку и возвращается в Братиславу из-за покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом президент сообщил в видеозаявлении, опубликованном на странице его партии «Голос — социальная демократия» в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Господин премьер-министр, думаю о Вас и желаю скорейшего выздоровления», — сказал он.

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Пеллегрини отметил, что его ужаснула новость о покушении на Фицо. Президент назвал это беспрецедентной угрозой словацкой демократии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая Фицо после заседания правительства вышел к приветствовавшим его гражданам, в это время стоявший в толпе мужчина несколько раз выстрелил в премьера. По предварительным данным, он получил ранения в грудь, живот и руку.

Пострадавшего главу правительства доставили на вертолёте в больницу. СМИ сообщили, что он находится в тяжёлом состоянии. Стрелявшего задержали и установили его личность. По дынным журналистов, им оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия», писатель Юрай Цинтула.

Фицо неоднократно выступал против поставок оружия на Украину. Когда он стал премьер-министром, Словакия заблокировала в ноябре 2023 года выделение военной помощи Киеву на сумму €40,3 млн. В феврале 2024 года Фицо выступил против идеи изолировать Россию.