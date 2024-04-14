Братислава, 14 апреля, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Словакия заинтересована в стандартизации отношений с Россией по окончании конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» на канале RTVS.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Я точно знаю, что хочу реализовывать политику на все четыре стороны мира, хочу проводить политику добрых и дружеских отношений с каждым, кто в этом заинтересован. Я открыто заявляю, что, когда кончится конфликт на Украине, у нас огромный интерес к стандартизации отношений с Россией. Мы уважаем жертвы Красной армии, бывшего Советского Союза при освобождении Чехословакии, в борьбе с фашизмом. Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях», — сказал Фицо.

Также словацкий премьер подчеркнул, что республика заинтересована в нормальных отношениях с Киевом. При этом Фицо по-прежнему не готов поддержать членство Украины в НАТО и воспользуется правом вето при рассмотрении этого вопроса.

Фицо напомнил, что на прошедшей 11 апреля встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём обсуждал с ним маловероятность разрешения конфликта военным путём. По мнению словацкого премьера, необходимо заключить мир, справедливый для обеих сторон.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Роберт Фицо заявил, что его разочаровал неформальный парижский саммит по Украине, который прошёл в военной атмосфере, на нём не было сказано ни слова о мире. На встрече говорилось о поддержании конфликта любой ценой. Одни страны выразили готовность отправить своих военных на Украину, другие решили обдумать эту идею. Есть и те, кто категорически отвергает такую возможность, в их число входит и Словакия, добавил Фицо.

Избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии стало «политическим ударом» для США, Евросоюза и Украины, поскольку у президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе. Газета Al Khaleej написала, что Пеллегрини разделяет позицию премьер-министра Роберта Фицо, сербского президента Александра Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, которые стали «непреодолимым препятствием» для Запада по военной помощи Украине.