Братислава, 15 мая, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Раненного при покушении поремьер-министра Словакии Роберта Фицо доставили в больницу в Братиславе на вертолёте, сообщило издание Pravda.

Global look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Роберт Фицо

По информации издания, премьер получил несколько выстрелов в грудь и живот. Состояние Роберта Фицо оценили как очень тяжёлое.

Несколько выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда премьер Фицо вышел к общественности. Выстрелы прозвучали вскоре после того, как кто-то крикнул политику: «Робо, иди сюда». После этого он упал на землю.

Нападавшего на политика задержали. О мотивах стрелявшего информации пока нет.

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Роберт Фицо, будучи лидером парламентской оппозиции, в апреле 2023 года выступал за прекращение поставок оружия Украине. В том же году власти заблокировали выделение республикой нового пакета военной помощи киевскому режиму на 40,3 млн евро. При этом политик называл самой большой бессмыслицей заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Политик отмечал, что антироссийские санкции негативно отражаются на жителях Словакии.