Москва, 14 мая, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Басманный суд отправил в СИЗО Лёву Мартиросяна, который является фигурантом по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба Вооружённых сил Юрию Кузнецову. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации отправлен в СИЗО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. В отношении Мартиросяна избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля 2024 года.

По данным следствия, Мартиросян обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В суде рассказали, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе. При этом у него возник преступный умысел воспользоваться своим должностным положением и получить взятку за общее покровительство в интересах взяткодателя.

Как сообщало ИА Регнум, СК 14 мая возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова. Его задержали по подозрению в коррупции.

Следствие ходатайствовало об аресте чиновника. Материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу 13 мая поступили в 235-й гарнизонный военный суд. Судебное заседание состоялось в тот же день. Подозреваемого отправили под арест, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов на должности начальника Восьмого управления Генштаба получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. В ходе обыска дома у него изъяли свыше 100 млн в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы, а также другие предметы роскоши.

Кузнецов занял пост начальника Главного управления кадров Минобороны в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял Восьмое управление Генштаба, отвечающее за охрану гостайны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать арест представителя Минобороны и переадресовал этот вопрос в следственные органы.