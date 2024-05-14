Москва, 14 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Следственные органы занимаются вопросами, связанными с арестами замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова, заявил на брифинге 14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главное управление кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов

«Это вопрос не к нам — этим занимаются следственные органы, поэтому, если по этим делам есть вопросы, рекомендую адресовать им», — заявил представитель Кремля.

Ранее, 14 мая, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время обысков следователи изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты и другие предметы роскоши.

В апреле правоохранители задержали замминистра обороны Тимура Иванова. Ему предъявили обвинение в получении взятки. Суд арестовал его до 23 июня. Свою вину в совершении преступления он не признал.

В деле также фигурировали предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. По решению суда их арестовали.