Москва, 14 мая, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Следствие ходатайствовало об аресте Юрия Васильевича Кузнецова, который является полным тёзкой начальника Главного управления кадров Минобороны России. Материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу 13 мая поступили в 235-й гарнизонный военный суд. Это следует из карточки на сайте судебной инстанции.

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Судебное заседание состоялось в тот же день. Однако какое решение вынес суд, в карточке не указано. Результаты рассмотрения материалов дела пока не опубликованы.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что Кузнецова задержали по подозрению в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ.

Согласно информации на сайте Минобороны, Кузнецов стал начальником Главного управления кадров Министерства обороны РФ в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооружённых сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля правоохранители задержали замминистра обороны Тимура Иванова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления он не признал.

Вместе с тем Басманный районный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей.

В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Мосгорсуд 8 мая признал законном арест замминистра обороны Тимура Иванова.