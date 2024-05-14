Депутаты парламента Грузии снова подрались из-за проекта об иноагентах
Тбилиси, 14 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Двое депутатов парламента Грузии устроили драку в ходе пленарного заседания 14 мая при рассмотрении законопроекта об иностранных агентах, сообщило агентство Interpressnews.
По информации журналистов, сначала конфликт произошёл между депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Дмитрием Самхарадзе и председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леваном Хабеишвили. Они устроили перепалку и попытались накинутся друг на друга, но другие депутаты развели коллег в стороны.
После этого Самхарадзе нецензурно оскорбил Хабеишвили, и началась потасовка с участием нескольких народных избранников. Отмечается, что к физическому противостоянию подключились в том числе женщины с обеих сторон, состоящая в «Мечте» Рима Берадзе ударила стопкой документов по голове Паату Манджгаладзе из партии «Стратегии Агмашенебели».
Как сообщало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об иноагентах в третьем чтении. Инициатива предполагает создание реестра неправительственных организаций, которые получают более 20% доходов из-за границы. Им также предпишут ежегодно отчитываться о финансовой деятельности.
Против законопроекта выступили оппозиционные партии и неправительственные организации. Они с 15 апреля проводят акции в Тбилиси. Протесты в ряде случаев сопровождаются столкновениями с полицией. 13 мая полиция в ходе акции задержала 20 человек за неисполнение требований.
Также резко против введения закона об иноагентах высказались в Соединённых Штатах Америки и Евросоюзе. Посольство США в Тбилиси 2 мая обвинило власти Грузии подрыве отношений из-за заявлений, что Запад, финансируя НПО, создаёт угрозу для республики.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 мая призвала Грузию не уходить с пути евроинтеграции. Она осудила силовые меры, которые полиция применяет для установления порядка в ходе акций, на которых протестуют против закона об иноагентах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 мая на просьбу прокомментировать решение руководства Грузии принять закон о иноагентах назвал это внутренним делом республики. Он добавил, что видно желание грузинских властей обезопасить страну от внешнего вмешательства.