Тбилиси, 14 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Двое депутатов парламента Грузии устроили драку в ходе пленарного заседания 14 мая при рассмотрении законопроекта об иностранных агентах, сообщило агентство Interpressnews.

Кадр из видео

По информации журналистов, сначала конфликт произошёл между депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Дмитрием Самхарадзе и председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леваном Хабеишвили. Они устроили перепалку и попытались накинутся друг на друга, но другие депутаты развели коллег в стороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888795" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

После этого Самхарадзе нецензурно оскорбил Хабеишвили, и началась потасовка с участием нескольких народных избранников. Отмечается, что к физическому противостоянию подключились в том числе женщины с обеих сторон, состоящая в «Мечте» Рима Берадзе ударила стопкой документов по голове Паату Манджгаладзе из партии «Стратегии Агмашенебели».

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об иноагентах в третьем чтении. Инициатива предполагает создание реестра неправительственных организаций, которые получают более 20% доходов из-за границы. Им также предпишут ежегодно отчитываться о финансовой деятельности.

Против законопроекта выступили оппозиционные партии и неправительственные организации. Они с 15 апреля проводят акции в Тбилиси. Протесты в ряде случаев сопровождаются столкновениями с полицией. 13 мая полиция в ходе акции задержала 20 человек за неисполнение требований.

Также резко против введения закона об иноагентах высказались в Соединённых Штатах Америки и Евросоюзе. Посольство США в Тбилиси 2 мая обвинило власти Грузии подрыве отношений из-за заявлений, что Запад, финансируя НПО, создаёт угрозу для республики.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 мая призвала Грузию не уходить с пути евроинтеграции. Она осудила силовые меры, которые полиция применяет для установления порядка в ходе акций, на которых протестуют против закона об иноагентах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 мая на просьбу прокомментировать решение руководства Грузии принять закон о иноагентах назвал это внутренним делом республики. Он добавил, что видно желание грузинских властей обезопасить страну от внешнего вмешательства.