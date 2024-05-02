Тбилиси, 2 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Заявления представителей руководства Грузии, что Запад создаёт угрозы, финансируя неправительственные организации, подрывают отношения с США, заявило американское посольство в Тбилиси 2 мая. Публикацию дипломаты разместили в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Заявления, неверно представляющие иностранную поддержку в Грузии, в ходе которой мы 31 год помогаем Грузии укреплять экономику, демократию и способность противостоять российской агрессии, существенно подрывают прочные отношения, сформировавшиеся у нас с правительством и народом Грузии», — заявили дипломаты.

Посольство обвинило грузинские власти в антизападной риторике и заявило, что Тбилиси встал на опасный путь, который не совместим с демократическими ценностями Запада. Диппредставительство также поддержало протестующих, которые требуют не принимать в Грузии закон об иностранных агентах, и осудило силовые методы полиции против них.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии 1 мая во втором чтении принял законопроект об иноагентах. Рассмотрение закона продолжается с 15 апреля. Все эти дни в Тбилиси проходят акции протеста. С начала мая происходят столкновения протестующих с полицией. По информации минздрава Грузии, в ночь на 2 мая пострадали не менее восьми человек.

Госдеп США 1 мая осудил намерение правящей партии «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия» принять закон об иноагентах. Ведомство также назвало заявления властей республики несовместимыми с западными ценностями, на которых основывается членство в ЕС и НАТО.