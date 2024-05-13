Тбилиси, 13 мая, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Сотрудники полиции на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах задержали 20 человек. среди них оказался россиянин и два гражданина США. Об этом 13 мая сообщили в МВД Грузии.

Nicholas Muller/Global Look Press

Участников протестной акции задержали в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

«Среди них (задержанных. ― Прим. ред.) три гражданина иностранного государства, в частности гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения», — процитировало издание Ambebi заявление правоохранительного ведомства.

Также сотрудники правопорядка задержали ещё одного американца, однако он отказался предоставить о себе информацию и потребовал связаться с посольством.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об иностранных агентах. Как сообщила по итогам заседания комитета депутат Екатерина Херхеулидзе, законопроект приняли очень быстро — за две минуты. Документ направили на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание парламента.

В Тбилиси поздним вечером 11 мая прошёл крупный митинг против законопроекта об иноагентах. Он продолжился 12 мая. К зданию парламента силовики подогнали спецтехнику, водомёты. Утром 13 мая стражи порядка начали оттеснять людей от здания парламента на площади Руставели.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил 1 мая, что правящая партия «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия» не намерена отказываться от принятия законопроекта об иноагентах, несмотря протестные акции.