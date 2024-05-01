Брюссель, 1 мая, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне продолжающихся в Грузии массовых протестов заявила, что страна должна придерживаться курса на евроинтеграцию. Об этом она 1 мая написала на своей странице в социальной сети X.

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«Грузинский народ желает европейского будущего своей стране. Грузия находится на перепутье, она должна следовать европейскому курсу», — посчитала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что с тревогой следит за продолжающимися в столице Грузии Тбилиси массовыми акциями протеста, и осудила сопутствующие беспорядками инциденты с применением насилия.

Как передавало ИА Регнум, массовые протесты оппозиционных политических партий Грузии, призывавших отклонить законопроект об иноагентах, возобновились вечером 28 апреля. 1 мая заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что во время митинга у здания парламента страны правоохранители задержали 63 человек. По его словам, участники акции протеста совершали противоправные действия, пытаясь заблокировать выходы из здания законодательного органа. Сообщалось, что для разгона протестующих спецназ был вынужден применить слезоточивый газ и водомёты.

В среду парламент Грузии в ходе пленарного заседания принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата. Вечером 1 мая в Тбилиси начался очередной митинг, на центральные улицы столицы страны вышли несколько тысяч человек.