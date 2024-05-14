Тбилиси, 14 мая, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Парламент Грузии в ходе пленарного заседания во вторник, 14 мая, в третьем и окончательном чтении примет закон «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на массовые протесты. Об этом 13 мая заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

«Завтра парламент Грузии будет действовать в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон, который сыграет важнейшую роль в завершении так называемой поляризации, навязанной извне», — указал премьер-министр.

Говоря о массовых акциях протеста, проходящих в Грузии с середины апреля на фоне процесса рассмотрения законопроекта об иноагентах, Кобахидзе призвал людей игнорировать любые провокации и критически относиться к распространяемым средствами массовой информации заявлениям о задержаниях во время митингов.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам принял законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Как отметила депутат Екатерина Херхеулидзе, окончательную версию законопроекта одобрили быстро и без замечаний. Документ предполагает включение лиц, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, в специальный реестр.

Из-за рассматриваемого законопроекта в Грузии ежедневно с 15 апреля проходят массовые акции протеста. В понедельник сотрудники полиции в ходе митинга в Тбилиси задержали 20 человек, среди них оказался россиянин и два гражданина США. В МВД республики уточнили, что участников протестной акции задержали за мелкое хулиганство и неподчинение полиции. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что митинги не помешают принятию закона, и пригрозил запретом оппозиционным партиям, инициирующим беспорядки.