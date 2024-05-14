Москва, 14 мая, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Названы сроки введения автоматического расчёта налоговых вычетов. Их обозначил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«С 2026 года начнет работать механизм автоматического расчёта налоговых вычетов», — заявил Силуанов.

12 мая стало известно, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России начнётся в Государственной думе 20 мая. По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, к диалогу пригласят бизнес-объединения, экспертов, учёных и всех заинтересованных лиц.

Силуанов уже заявлял о необходимости донастройки налоговой системы в России 25 апреля.

На необходимость модернизации системы указывал и президент России Владимир Путин. Поручение он озвучил в послании Федеральному собранию. После модернизации её основные налоговые параметры зафиксируют до 2030 года, отметил Путин.

1 апреля президент России поручил ввести ряд новых налоговых вычетов. С 2025 года их установят для налогоплательщиков, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».