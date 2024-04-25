Москва, 25 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В России назрела необходимость налоговой донастройки, заявил 25 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ Антон Силуанов

«Да, действительно, мы видим, что назрела такая необходимость в донастройке налоговой системы», — сказал министр на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля заявил о необходимости модернизировать налоговую систему, а затем зафиксировать её основные параметры до 2030 года. Глава государства также выступил с инициативой о более справедливом распределении налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.

В марте российский лидер в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, отвечая на вопрос о возможном введении прогрессивной системы налогообложения, заявил, что власти намерены снизить налоговое бремя для некоторых категорий, в том числе для многодетных семей.

Президент 26 марта подписал закон о введении вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения. Согласно документу, от НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. рублей ежегодно при вкладе средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), если выплаты по нему предусмотрены не ранее достижения пенсионного возраста, и на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Президент 1 апреля поручил правительству России установить ряд новых налоговых вычетов. Они затронут в том числе проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО.

Налоговая система призвана не только обеспечить поступление ресурсов в бюджет государства, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.