Москва, 1 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству установить в России ряд новых налоговых вычетов. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Уточняется, что они коснутся в том числе проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих: установление начиная с 2025 года налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для налогоплательщиков, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ― говорится в опубликованном перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию.

Кроме того, изменения должны учитывать увеличение начиная с 2025 года размера стандартного налогового вычета на второго ребенка до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка до 6000 рублей, суммы предельного дохода налогоплательщика для применения стандартного налогового вычета до 450 тыс. рублей в год.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что с 2025 года в России будут предоставлять налоговые вычеты за сдачу нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» и диспансеризацию.

Глава государства пояснил, что в последние годы в России в разы увеличилось число регулярно занимающихся спортом людей, что является одним из значимых достижений. В этой связи властям нужно поощрять ответственно относящихся к своему здоровью граждан, указал российский лидер.

Ранее Кремль опубликовал список поручений президента России по итогам послания Федеральному собранию, которое он огласил 29 февраля. Перечень содержит 30 пунктов, многие из которых разбиты на подпункты.

Глава государства 23 марта подписал закон о введении вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения. От уплаты налога освободили взносы на общую сумму до 400 тыс. рублей в год. Льгота действует при вкладе средств в негосударственные пенсионные фонды, если выплаты по нему предусмотрены не ранее достижения пенсионного возраста, и на индивидуальные инвестиционные счета.