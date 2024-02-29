Москва, 29 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию поручил модернизировать налоговую систему, после чего зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года.

Следует подумать о более справедливом распределении налогового бремени, отметил глава государства.

В ближайшие годы государством запланированы масштабные инвестиции в социальную сферу, науку, демографию, развитие инфраструктуры, напомнил президент. Налоговая система должна обеспечить поступление средств для реализации всех этих программ, в связи с чем следует продумать подходы к модернизации фискальной системы, сказал Владимир Путин.

Он предложил снизить налоговую нагрузку на семьи, стимулировать бизнес, который вкладывается в инфраструктурные проекты, и одновременно «закрыть лазейки» для тех, кто не платит налоги. Глава государства поручил правительству представить соответствующие предложения.

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