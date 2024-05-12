Москва, 12 мая, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России начнётся в Государственной думе 20 мая. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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«Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнётся 20 мая в полдень», — пояснил парламентарий.

Макаров уточнил, что обсуждение будет проходить на экспертном совете комитета по бюджету и налогам. К диалогу пригласят бизнес-объединения, экспертов, учёных и всех заинтересованных лиц, отметил он.

Также Андрей Макаров обратил внимание на то, что обсуждение налоговой реформы начинать необходимо, так как было высказано уже много предложений по этому поводу от депутатов Госдумы из разных фракций.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе заявил, что налоговая система призвана не только обеспечить поступление ресурсов в бюджет государства, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе.

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что для развития России нужно создать налоговую систему, сохраняющую стабильность не менее шести лет. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе необходимо быть очень аккуратными.

Глава государства 26 марта подписал закон о введении вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения. Согласно документу, от НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. рублей ежегодно при вкладе средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), если выплаты по нему предусмотрены не ранее достижения пенсионного возраста, и на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Лидер России 1 апреля поручил правительству установить ряд новых налоговых вычетов. Они затронут в том числе проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО.