Белгород, 14 мая, 2024, 14:06 — ИА Регнум. К настоящему моменту остаётся неизвестной судьба двух человек на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома на улице Щорса в Белгорода. Об этом 14 мая сообщил источник в оперативных службах.

Stringer/Global Look Press

«В настоящее время судьба ещё двух человек остаётся неизвестной после обрушения части дома в Белгороде», — процитировал представителя служб RT.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая ВСУ атаковали Белгород ракетами тактического комплекса «Точка-У» и реактивной систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В жилом доме из 40 квартир обрушился подъезд.

В результате погибли 17 человек. В МЧС сегодня, 14 мая, сообщили, что под завалами нашли тело ещё одной погибшей. Кроме того, 17 человек спасателям удалось извлечь из-под завалом живыми.

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По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получили 27 человек. В пункты временного размещения из разрушенного дома перебрались 36 человек.

Как 13 мая сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина, в пострадавшем доме существует угроза нового обрушения.