Белгород, 14 мая, 2024, 13:42 — ИА Регнум. До 17 возросло число погибших при обрушении подъезда дома многоэтажки в Белгороде, сообщили в МЧС РФ. Удар по городу ВСУ нанесли 12 мая. В результате попадания части ракеты «Точка-у» в многоквартирный жилой дома на улице Щорса рухнул целый подъезд с 10-го по 1-й этаж. Затем рухнула и часть крыши, задев разбиравших завалы спасателей, — пострадали трое.

Антон Вергун/РИА Новости

Как сообщили в МЧС, из 17 погибших опознать удалось 14 человек.

«В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружено тело ещё одного погибшего. Количество жертв возросло до 17», — указали в пресс-службе ведомства.

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По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек, среди них полуторамесячный младенец и 16-летний подросток.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что из-под завалов дома удалось спасти 17 человек.