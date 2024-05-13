Белгород, 13 мая, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Угроза обрушения конструкций поврежденного от взрыва после удара ВСУ дома в Белгороде сохраняется, сообщила 13 мая министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.

Stringer/Global Look Press

«Да, она [угроза] сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — заявила министр на оперативном совещании, отвечая на вопрос губернатора Вячеслава Гладкова.

Как сообщил глава региона, основная часть разбора завалов жилого дома, разрушенного в результате удара ВСУ, завершилась. Тела 15 человек извлекли из-под завалов. Во время вечерних обстрелов со стороны ВСУ 12 мая погибли ещё три мирных жителя.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 12 мая подвергли Белгород массированному обстрелу, в результате которого один из украинских снарядов попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса. В результате прямого попадания снаряда в дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Жителей эвакуировали.

В Минобороны уточняли, что украинская армия обстреляла жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Утром 13 мая в МЧС сообщили, что в Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома завершились поисково-спасательные работы. В ведомстве проинформировали, что спасли 17 человек. Погибшими числятся 15 граждан.

Как заявил Гладков 13 мая, шестерых пострадавших после частичного обрушения дома в Белгороде планируют отправить на лечение в федеральные клиники. Ещё 11 человек остаются в региональных больницах. Всего ранения получили 27 человек.