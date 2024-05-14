Белгород, 14 мая, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Количество людей, погибших при обрушении подъезда на улице Щорса в Белгороде в результате атаки ВСУ, увеличилось до 16 человек, сообщили 14 мая в пресс-службе МЧС РФ.

Антон Вергун/РИА Новости

В ведомстве сообщили, что на месте обрушения подъезда жилого дома в ходе разбора завалов обнаружили тело ещё одной погибшей женщины.

«Количество жертв увеличилось до 16 человек», — сообщили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, ранее МЧС сообщало о 15 погибших в результате воскресной атаки ВСУ на Белгород. Удар украинская армия нанесла 13 мая.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС России, в Белгороде 15 человек погибли в результате обрушения части жилого дома на улице Щорса в Белгороде. Удар ВСУ нанесли в воскресенье, 12 мая, применив тактический комплекс «Точка-У» и РСЗО «Ольха» и Vampire.

Поисково-спасательные работы завершились утром 13 мая. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов 17 человек.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что среди пострадавших при обрушении подъезда есть маленький ребёнок. Глава региона отметил, что из-за деформации швов сохраняется угроза обрушения в части одной блок-секции.

На месте пострадавшего дома на улице Щорса священнослужители 13 мая провели панихиду.