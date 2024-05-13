Тбилиси, 13 мая, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В третьем и окончательном чтении Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам принял законопроект об иноагентах, сообщается 13 мая на сайте законодательного органа республики.

Nicholas Muller/Global Look Press

Докладчиком стал глава комитета Анри Оханашвили. В третьем чтении регламент предполагает внесение редакционных поправок в законопроект. Замечаний не поступило. По словам депутата Екатерины Херхеулидзе, законопроект приняли очень быстро — за две минуты. Он был направлен на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание.

Как сообщало ИА Регнум, протесты из-за законопроекта об иноагентах проходят в Грузии ежедневно с 15 апреля, когда парламент начал рассматривать эту инициативу. Документ предполагает регистрацию лиц в специальном реестре, если более 20% их финансирования идёт из-за рубежа. При этом оппозиция считает, что законопроект якобы выгоден Москв. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля отметил, что рассматриваемый закон гораздо мягче, чем во многих других странах. Ведь он предполагает лишь необходимость задекларировать средства и не включает ответственность за непредоставление данных. Кроме того, именно США первыми приняли похожий закон, а не Россия.

Посольство США же 2 мая обвинило Грузию в подрыве отношений. Причиной стало заявление руководства Грузии, что Запад создаёт угрозы, финансируя неправительственные организации.

В самой же Грузии 1 мая премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что протесты не помешают принятию закона. Он также пригрозил, что устраивающим беспорядки на акция оппозиционным партиям может грозить запрет. 13 мая в Тбилиси задержали нескольких организаторов акций, среди которых оказалис граждане Молдавии и США.