Тбилиси, 13 мая, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Основатель и почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта», предприниматель Бидзина Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, заявил 15 мая на брифинге премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Global Look Press

Глава правительства отметил, что о встрече с приезжающим в Тбилиси американским дипломатом попросил Вашингтон, но несмотря на это, основатель «Мечты» не примет его.

«За последние месяцы были случаи, когда Бидзина Иванишвили отказывался встречаться и с другими иностранными дипломатами и политиками. Во всех случаях причина отказа одна и та же, он не будет проводить какие-либо встречи под шантажом и угрозами санкций», — добавил Кобахидзе.

Рабочий визит О’Брайена в Тбилиси назначили на 14 мая. Запланированы его встречи с представителями властей Грузии, а также с оппозиционными партиями и представителями некоммерческих организаций.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 1 мая осудил власти Грузии за решение принять закон о введении публичной отчётности НКО, получающим иностранное финансирование, а также за антизападную риторику представителей руководства республики. Американский дипломат заявил, что эти действия ставят под угрозу шанс Грузии вступить в ЕС и НАТО.

Кобахидзе 2 мая заявил, что отказался от приглашения посетить США с визитом. Он объяснил это тем, что Вашингтон поставил для этого обязательное условие и потребовал сначала прекратить рассмотрение в парламенте законопроекта об иноагентах.

Юридический комитет парламента Грузии 13 мая принял законопроект, вызвавший недовольство в США и ЕС, в третьем чтении. Рассмотрение документа на пленарном заседании в окончательном запланировали на 14 мая.