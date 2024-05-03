Тбилиси, 3 мая, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Визит в США отменил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе из-за требований Вашингтона приостановить рассмотрение закона об иноагентах в парламенте Тбилиси. Об этом 2 мая сообщается в заявлении МИД Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Сегодня опубликовано заявление посла США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась», — говорится в заявлении министерства.

В документе уточняется, что Вашингтон приглашал Кобахидзе с условием, что перед визитом премьер-министра Грузии парламент его страны временно прекратит рассмотрение законопроекта «об иностранном влиянии» (известного также как «закон об иноагентах»). В министерстве подчеркнули, что приглашения с выдвижением условий не соответствуют духу партнерства и стремлению строить межгосударственные отношения на взаимоуважении и доверии. Об этом грузинская сторона детально разъяснила послу США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что посол США в Тбилиси Робин Данниган опубликовала обращение, в котором призвала действующее руководство Грузии подтвердить верность евроатлантическому курсу. Дипломат указал, что решение правящей партии Грузии принять законопроект, обязывающий иноагентов отчитываться о деятельности, несовместимо с заявленным стремлением республики вступить в ЕС.

Посол отметила, что Вашингтон недавно приглашал высокопоставленных грузинских чиновников для обсуждения стратегического партнёрства, но они отказались приехать в США.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 1 мая заявил, что Грузия рискует потерять возможность вступить в ЕС и НАТО, если в стране примут закон об иноагентах. Посольство США в Грузии в тот же день выступило с аналогичным заявлением. Он обвинило Тбилиси в подрыве отношений с Вашингтоном. Диппредставительство также заявило, что грузинские власти используют антизападную риторику.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект об иноагентах. Несогласные с этим в течение двух последних недель проводят протестные акции в Тбилиси. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что закон примут, несмотря на протесты.