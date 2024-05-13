Вашингтон, 14 мая, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Рейтинг экс-президента США Дональда Трампа лишь вырастет, если нападки на него будут выглядеть нечестными в глазах общественности. Такое заявление сделал 13 мая американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Чем более нечестными атаки на Трампа выглядят для общественности, тем сильнее он поднимется в опросах», — пояснил Маск.

Кроме того, бизнесмен отметил, что коэффициенты ставок на победу Трампа на предстоящих президентских выборах указывают на более напряжённое соперничество с его политическим оппонентом, действующим главой Белого дома Джозефом Байденом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что результаты опроса, проведённого изданием The New York Times совместно с Сиенским колледжем, показали лидерство Трампа в пяти из шести ключевых американских штатах.

У Трампа небольшое преимущество в Пенсильвании (44% против 47%), Аризоне (42% против 49%) и Мичигане (42% против 49%), но политик-республиканец значительно опережает Байдена в Джорджии и Неваде — на 10% и 12% соответственно.

Байден сохранил за собой преимущество только в Висконсине — там за действующего президента готовы проголосовать 47% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа намерены поддержать 45% опрошенных. В опросе, проведённом в период с 28 апреля по 9 мая, приняли участие 4097 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 1,8 процентных пункта.

Телеканал CNN провёл с 18 по 23 апреля социологический опрос, результаты которого показали, что Трамп пользует большей поддержкой, чем Байден. Кандидата от Республиканской партии в опросе среди зарегистрированных избирателей стабильно поддерживают 49% в очном противостоянии с Байденом. В то же время поддержка Байдена составляет 43%, что не сильно отличается от январских 45%. Респондентами стали 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила 3,8 процентных пункта.