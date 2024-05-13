Штат Пенсильвания, США, 14 мая, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена в пяти из шести штатов, традиционно являющихся ключевыми для кандидатов от Республиканской и Демократической партий на президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого изданием The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Речь идёт о Висконсине, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Джорджии и Неваде. Трамп имеет небольшое преимущество в Пенсильвании (44% против 47%), Аризоне (42% против 49%) и Мичигане (42% против 49%), но значительно опережает Байдена в Джорджии и Неваде — на 10% и 12% соответственно.

Байден сохранил за собой преимущество лишь в Висконсине — там за действующего президента готовы проголосовать 47% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа намерены поддержать 45% опрошенных.

Отмечается, что результаты опроса свидетельствуют о снижении поддержки Байдена среди избирателей, недовольных экономической ситуацией и политикой Вашингтона в отношении конфликта в секторе Газа. При этом большинство опрошенных избирателей (70%) ждут значительных изменений в политической и экономической сферах в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В опросе, проведённом The New York Times и Сиенским колледжем в период с 28 апреля по 9 мая, приняли участие 4097 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 1,8 процентных пункта.

60-е по счёте президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN провёл социологический опрос, результаты которого показали, что Трамп пользует большей поддержкой, чем Байден. Кандидата от Республиканской партии в опросе среди зарегистрированных избирателей стабильно поддерживают 49% в очном противостоянии с Байденом. В то же время поддержка Байдена составляет 43%, что не сильно отличается от январских 45%. Опрос проводился с 18 по 23 апреля. Респондентами стали 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила 3,8 процентных пункта.