Вашингтон, 28 апреля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий глава Белого дома Джо Байден. Это следует из результатов соцопроса, проведённого американским телеканалом CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поддержка Трампа в опросе среди зарегистрированных избирателей остаётся стабильной на уровне 49% в очном противостоянии с Байденом, как и в последнем национальном опросе CNN о президентский гонке в январе, в то время как поддержка Байдена составляет 43%, что не сильно отличается от январских 45%», — говорится на сайте телеканала.

При этом 55% американцев считают, что президентство Трампа было успешным, в то время как 44% считают пребывание экс-президента в Белом доме провалом.

Отмечается, что соцопрос проводился с 18 по 23 апреля. Респондентами исследования стали 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила 3,8 процентных пункта.

Как передавало ИА Регнум, по результатам соцопроса с 7 по 11 апреля 2024 года, в котором участвовали 1059 зарегистрированных избирателей, Трамп незначительно опередил Байдена. Проведённый газетой The New York Times опрос совместно с исследовательской организацией Sienna College выявил, что Трамп потерял поддержку со стороны афроамериканского населения. За него готовы проголосовать 16% афроамериканцев, что ниже на 7% по сравнению с прошлыми опросами. Байден заручился 50% поддержки с их стороны, в то время как в прошлом опросе за действующего президента готовы были проголосовать 40% латиноамериканцев.

23 апреля стало известно, что Трамп побеждает на праймериз (первичных выборах) в штате Пенсильвания. По данным издания, после обработки 70% бюллетеней Трамп набрал 83,1% голосов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.